“Inzamelingsactie verzorgingsproducten voor gezinnen met een kleine beurs loopt voortvarend”

Een voorbeeld van een verzorgingspakket zoals de kledingbank deze samenstelt. Foto: Natascha Snoek

De inzamelingsactie van kledingbank De Zeecontainer waarbij er verzorgingsproducten voor gezinnen met een kleine beurs worden verzameld loopt voortvarend. Dat zegt eigenaresse Natascha Snoek.

“Aanvankelijk wilden we driehonderd pakketten samenstellen maar inmiddels kunnen we er al 450 maken, dus dat is echt super”, vertelt Snoek. Mensen die willen helpen kunnen verzorgingsproducten langsbrengen bij De Zeecontainer of ze kunnen er voor kiezen om een bedrag over te maken naar een rekeningnummer. “Vooral van dat laatste wordt gebruik gemaakt. We hebben al verschillende donaties van organisaties binnen. Het aantal mensen dat spullen langsbrengt ligt beduidend lager. Maar dat snap ik ook wel. Als je iets in een winkel wilt kopen moet je eerst een afspraak maken. Het is veel gedoe, waardoor een financiële bijdrage makkelijker is.”

Washandjes en handdoeken

Met het geld stelt De Zeecontainer zelf pakketten samen. Het project, dat de naam ‘Elke dag begint met een glimlach’ draagt, heeft als doel om klanten door middel van een verzorgd uiterlijk goed aan hun dag te laten beginnen. Mensen met een kleine beurs geven vaak weinig geld uit aan verzorgingsproducten. Vooral omdat deze producten duur zijn, terwijl het gebruik er van goed is voor het zelfvertrouwen. Bij de inzamelingsactie zijn alle verzorgingsproducten welkom: tandpasta voor kinderen, shampoo en douchegel tot fijne crèmes, menstruatie-producten, washandjes en handdoeken. “Vooral washandjes en handdoeken zijn welkom, daar kunnen we in de pakketten de spullen op leggen.”

Geldbedragen

De producten kunnen afgegeven worden bij De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg 141-3. Geldbedragen kunnen overgemaakt worden naar Stichting Kledingbank De Zeecontainer NL13 INGB 000 697 0982 onder vermelding van ‘Verzorgingspakket’.

