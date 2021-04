“In het weekend kans op zware grondvorst, op Koningsdag 10 tot 12 graden”

nieuws

Aangename voorjaarstemperaturen zitten er voorlopig niet in. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook volgende week te koud voor de tijd van het jaar.

“Donderdag zijn er stapelwolken die afgewisseld worden door zonnige perioden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog. De wind uit het noorden tot noordwesten neemt gaandeweg de dag toe naar matig, windkracht 3 of 4. Het wordt 9 graden. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 2 graden en is er kans op grondvorst.”

“Kans op zware grondvorst”

“Vrijdag is het opnieuw wisselend bewolkt weer met nog wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 10 graden. Tijdens het weekend zijn er zonnige perioden maar zijn er zo nu en dan ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 10 graden op zaterdag en 12 graden op zondag. In de nachten schommelt de temperatuur rond het vriespunt waarbij er op klomphoogte kans is op zware grondvorst.”

Te koud voor de tijd van het jaar

“De kans op een zachter scenario volgende week is er niet groter op geworden. Maandag kan het een graad of 13 worden maar op Koningsdag zullen we het waarschijnlijk moeten doen met 10 tot 12 graden. Ook daarna lijken de temperaturen met 10 tot 12 graden ongewoon laag te blijven voor eind april.”