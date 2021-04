In Groningen pilots met testbewijzen in Monkey Town, Groninger Museum en Vera

nieuws

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

In de maand april zullen er in de gemeente Groningen verschillende pilots worden gehouden met testbewijzen. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijksoverheid.

Dinsdag aan het eind van de middag werd bekend dat er landelijk tientallen evenementen gehouden worden om daarmee te onderzoeken of evenementen coronaproof gehouden kunnen worden. Mensen die naar zo’n evenement willen moeten in bezit zijn van een testbewijs waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Uit een overzicht blijkt dat er in de gemeente Groningen diverse evenementen gehouden gaan worden.

Monkey Town en STUGG

Op het gebied van sport- en jeugdactiviteiten vindt er op 17 april een pilot plaats bij Monkey Town. In de indoor speel- en sporthal zijn op deze dag honderd jongeren in de leeftijd tot 18 jaar welkom. Op 22 april vindt er een trainingsinstuif bij de Studenten Turn Groep Groningen, STUGG, plaats waar honderd mensen welkom zijn. Op 24 april zijn er 4.000 supporters welkom bij de voetbalwedstrijd PSV-FC Groningen die in Eindhoven gehouden wordt.

Fairplay Groningen

Als het gaat om casino’s en speelhallen vindt er op 17 april een Fieldlab-evenement plaats bij Fairplay Groningen. Daarnaast vinden er diverse voorstellingen plaats in theaterzalen waaronder die van SPOT, het Grand Theater en Martiniplaza. Ook staat er een voorstelling bij VERA geplanned. Bij deze evenementen gaat het om 50 tot 450 bezoekers. Ook het Groninger Museum mag op 19, 20 en 21 april de deuren openen. Op elke dag is er ruimte voor driehonderd bezoekers. Het eerste evenement dat geplanned staat vindt vindt komende vrijdag al plaats in de Der Aa-Kerk waar onder de noemer open monumenten dag de deuren open gaan.

“Stap voor stap heropenen”

De Rijksoverheid laat weten dat er op dit moment alleen ruimte is voor een klein aantal pilots. Dit heeft te maken met het huidige besmettingscijfer. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laat weten het belangrijk te vinden om perspectief te geven. “De maatregelen zijn voor ons allemaal zwaar en het duurt nu al zo lang. Daarom kijken we voortdurend naar wat er wel mogelijk te maken is binnen de noodzakelijke beperkingen. We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen.”

Meer informatie over de pilots is te vinden op de website van de Rijksoverheid.