In Eelde kwam het deze maand al tijdens vijftien nachten tot vorst

nieuws

Op het meetstation van het KNMI in Eelde werd is deze maand al tijdens vijftien nachten vorst gemeten. De gemiddelde temperatuur over alle nachten ligt op -0,4 graden.

Dat april kouder verloopt zal bij menigeen inmiddels bekend zijn. Maar ook de nachten verlopen kouder. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam de minimumtemperatuur in Eelde op -2,2 graden uit. Daarmee is het de vijftiende nacht deze maand waarbij er temperaturen onder nul worden gemeten. Vorig jaar verliep dezelfde nacht met 6,7 graden heel wat warmer. De koudste 24 april nacht werd gemeten in 1981 toen het in Eelde -4,4 graden vroor.

Het gemiddelde van -0,4 graden komt in de buurt van januari toen de gemiddelde minimumtemperatuur op -0,54 uitkwam. Februari verliep met -0,94 graden kouder, maart scoorde 1,05 graden. In vergelijking met vorig jaar scoorde april 2,93 graden, en in 2019 was het met 4,31 graden ook warmer. Hoogstwaarschijnlijk gaat de gemiddelde minimummaandtemperatuur de komende dagen nog wat stijgen omdat de verwachting is dat de komende nachten wat warmer gaan verlopen.

Vannacht heeft het opnieuw in het binnenland op een aantal plaatsen licht gevroren. Eelde kwam met -2,2 graden. Daarmee is het deze maand daar al 15 keer tot vorst gekomen. De gemiddelde minimumtemperatuur is tot nu toe -0,4 graden. Januari haalt dat soms niet eens. pic.twitter.com/6BMh4ucV9y — ➡️ RobertDeVries.net (@weermanrobert) April 24, 2021