“In de nacht van dinsdag op woensdag grondvorst, op donderdag regen”

De temperatuur blijft de komende dagen onder het maandgemiddelde. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat de temperatuur wellicht na het weekend wat omhoog.

“Op Koningsdag is er veel zon afgewisseld door een aantal dunne wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke of hooguit matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 of 3, wordt het 13 of 14 graden. In de nacht naar woensdag zal de minimumtemperatuur iets boven het vriespunt liggen, hoewel er wel kans is op grondvorst.”

“Woensdag is er opnieuw veel zon en wordt het met 15 of 16 graden wat zachter. Donderdag zijn er perioden met regen en wordt het 10 graden. Op vrijdag is er veel bewolking met zo nu en dan een enkele opklaring, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt dan 11 graden. In het weekend is het op zaterdag rustig en droog weer en met af en toe zon wordt het 13 graden. Op zondag doet het kwik een stapje terug naar 10 of 11 graden. Na het weekend lopen de temperaturen op naar 12 tot 15 graden maar neemt ook de kans op regen toe.