“Ik sta met mijn rug tegen de muur, ik ben er helemaal klaar mee”

Foto: Café Aan de Amstel

Uit het openingsplan van het kabinet blijkt dat de natte horeca als één van de laatste sectoren weer de deuren mag openen. Op zijn vroegst zal dat op 7 juli zijn. Kim Boonstra van café Aan de Amstel is erg teleurgesteld.

“Normaal ben ik positief en zie ik de zonnige kant van het leven, maar ik weet het niet meer”, vertelt Boonstra. “De persconferentie van vanavond heb ik ook niet gezien. Ik ben er helemaal klaar mee. En voor de duidelijkheid, ik ga niet zeggen dat corona niet bestaat. Ik heb in mijn eigen omgeving gezien wat corona met je kan doen. Maar nu ik tot zeker 7 juli dicht moet blijven … hoe ver kun je gaan hè? En onder welke voorwaarden zal het dan vanaf 7 juli weer open mogen? Geldt er een maximum aantal bezoekers, mag ik dit wel en dat wel? We weten het niet. Ik sta echt met de rug tegen de muur.”

“Je moet niet naar het café, je mag naar het café”

“Wat mij betreft is het helemaal openen. Begin juli heeft iedereen de kans gehad om gevaccineerd te worden. En voor de duidelijkheid, als ik open ben dan betekent het niet dat je moet komen. Je mág naar het café. En volgens mij kun je zelf wel bedenken dat als je veertig graden koorts hebt, dat het beter is om dan even over te slaan. Wat de voorwaarden ook zullen zijn. Als ze een vaccinatiebewijs verplicht gaan stellen, dan werk ik daar niet aan mee. Daar ga ik mijn gasten niet naar vragen.”

“Geld dat is misgelopen ben komt niet terug”

Volgens Boonstra is de schade groot. “We zijn inmiddels al een half jaar dicht. En vorig voorjaar zijn we ook heel wat weken gesloten geweest. Het omzetverlies dat ik geleden heb dat ga ik niet terug verdienen. Ik kan vanaf 7 juli allemaal leuke avondjes organiseren maar de centen die ik misgelopen ben die gaan niet alsnog naar binnen stromen.”