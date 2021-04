“Ik had verwacht dat de zonnestudio’s open zouden mogen, nog even doorbijten”

nieuws

Foto: Tristanb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126628

De rechtbank in Den Haag besloot woensdag dat zonnestudio’s voorlopig niet open mogen. Thirza Huiskes runt Thirza’s Beautysalon aan de Hora Siccamasingel. Zij had verwacht dat de rechter wel groen licht zou geven.

“Het is jammer dat we nog niet open kunnen”, zegt Huiskes. “Maar ik ben positief ingesteld. In de nieuwsberichten van vandaag hoorde ik dat er mogelijk nieuwe versoepelingen per 21 april aanstaande aan zitten te komen. Wellicht dat wij daar dan wel bij zitten?” De rechtszaak was aangespannen door de branchevereniging SVZ, het Samenwerkingsverbond Verantwoord Zonnen. De rechter oordeelde echter dat zonnebanken voorlopig niet open kunnen omdat het leidt tot meer contactmomenten en meer reisbewegingen waardoor de kans op besmetting en verdere verspreiding van het virus groter is.

“Er zijn wel meer dingen vreemd”

“Iemand die bij mij gebruik maakt van de zonnebank kan dit contactloos doen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een schoonheidssalon waar je contact moet hebben. De laatste valt onder de contactberoepen en mag open, terwijl de zonnebanken gesloten moeten blijven. Het is vreemd. Maar er zijn wel meer dingen vreemd. Ik moest laatst een nieuwe afwasborstel hebben. Bij de Blokker kan ik die alleen krijgen als ik van tevoren een afspraak maak, terwijl ik bij de supermarkt zo eentje uit het schap kan grissen. En nu kun je daar heel boos om worden, maar ik denk dat het belangrijk is om juist niet boos te worden. De maatregelen dienen een hoger doel. En ik heb het gevoel dat we er bijna zijn, dus nog even doorbijten.”

Nog even geduld

Huiskes is ook positief. “De zonnestudio is een onderdeeltje van mijn bedrijf. Als je alleen maar zonnebanken hebt dan is het veel zwaarder. Of neem de eigenaren van cafés. Die mensen moeten hun zaak al sinds de herfstvakantie gesloten houden. Ik kan gelukkig deels open, en het gaat wat dat betreft ook ontzettend goed. Dus tegen alle mensen die verlangen naar een zonnebank zou ik willen zeggen, nog even geduld hebben. Dan kunnen we weer. Misschien al vanaf 21 april.”