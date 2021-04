“Ik ben nu op het punt gekomen dat ik het publiek wel heel graag weer wil zien”

nieuws

Foto: Jantina Talsma

De coronacrisis raakt iedereen. Zangeres Tamar Tanasale, die onder de artiestennaam T A M A R werkt, was vorig jaar maart net weer begonnen om haar muzikale carrière op te pakken toen ze geconfronteerd werd met de coronamaatregelen.

Hoi Tamar! Hoe gaat het?

“Eigenlijk gaat het best wel goed. Vorig jaar, in 2020, had ik voor mezelf besloten om het podium weer op te gaan zoeken, om muziek te gaan maken. Om meters te gaan maken sloot ik mij aan bij Drentsch Peil XL, een showcase voor Drentse bands en aanstormende muzikale talenten. Daar was ik mee begonnen en toen werden we geconfronteerd met corona en alle maatregelen om het virus in te dammen. Ondanks dat heb ik afgelopen jaar best wel wat ervaring op kunnen doen. Ik heb workshops kunnen volgen en ik heb gewerkt aan een nieuwe EP die straks in oktober gaat verschijnen.”

Bedoel je daarmee dat je als zangeres niet zoveel last hebt gehad van de maatregelen rond het coronavirus?

“Ik denk dat je naar het verschil moet kijken. Artiesten en bands die vol op stoom waren werden ineens geconfronteerd met dingen die niet meer konden. Bij hen zorgt de crisis voor vertraging. Ik was net weer begonnen. Hierdoor heb ik het juist heel rustig aan kunnen doen. En persoonlijk vind ik dat wel fijn. Als je in een normale situatie was begonnen, dan was automatisch het tempo ook steeds hoger geworden. Nu heb ik mijn eigen tempo kunnen bepalen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nu wel op het punt ben gekomen dat ik weer publiek zou willen zien, dat ik kan zien aan de mensen wat mijn muziek met hen doet.”

We kunnen stellen dat je goed bezig bent, want je nieuwe single ‘En het werd lente’ die wordt best wel goed ontvangen …

“Ja, dat idee heb ik ook. Het is één van de liedjes die op mijn EP staat, die ik ruim een maand geleden als single heb uitgebracht. Aanvankelijk wilde ik een ander liedje als single uitbrengen, een echt bandliedje. ‘En het werd lente’ is veel kleiner en heb ik in eerste instantie alleen ingespeeld. Later zijn er een traporgel en een synthesizer aan toegevoegd door de muzikanten Harm Ridderbos en Gijs van Veldhuizen. En de geluiden die ik hoor die zijn heel positief. Het wordt goed ontvangen.”

Zou het misschien komen omdat we juist nu behoefte hebben aan kleine liedjes?

“Oef. Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Als ik naar mezelf kijk dan vind ik het op dit moment heel fijn om juist hele extreme dingen te beluisteren, hele grote dingen. Juist ook omdat de wereld zo op slot zit en er zo weinig kan. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor iedereen anders is. ‘En het werd lente’ is een heel kwetsbaar liedje, waar verdriet in zit, maar waar ook een mooie emotie in zit. Uit de reacties die ik binnenkrijg hoor ik dat mensen het interessant vinden.”

Je wordt ook niet vergeten want er is zo waar een mini-tour ontstaan …

“Klopt! Sowieso merk ik dat er veel belangstelling is. In maart heb ik verschillende interviews gegeven onder andere in het radioprogramma Scherpe Oren op OOG Radio, maar ook bij Radio Drenthe en in een programma op NPO Radio 5. En inmiddels is er een soort van mini-tour ontstaan. Afgelopen vrijdag stond ik in Forum Groningen, op 5 mei speel ik in Assen in de Vrijheid Suite. Daar ga ik een liedje spelen dat speciaal voor de gelegenheid is geschreven waarbij ik samen ga spelen met het Noordpoolorkest. Daarnaast ben ik ook te zien op het Booster Festival in Enschede en het Spy Festival in Emmen. Het is weliswaar allemaal livestreaming, maar dat ik op deze manier gesupport word, dat is gewoon heel fijn.”

En in oktober kunnen we dus een nieuwe EP van je verwachten …

“Ja, die wordt rond oktober uitgebracht. Er zullen zeven liedjes op komen te staan. Deze liedjes zijn inmiddels allemaal opgenomen en zijn ook gemixt en gemasterd. Momenteel ben ik bezig met de opmaak en de vormgeving van een boekje dat bij de EP gaat verschijnen. Deze gaat bestaan uit de lyrics maar ook uit een aantal korte verhalen. Het idee daarachter is dat er context wordt gegeven bij de liedjes. Daarnaast wil ik de EP ook op vinyl gaan uitbrengen. Deze bestelling moet binnenkort wel de deur uit, want er zijn heel veel artiesten die momenteel muziek uitbrengen waardoor er best wel sprake is van figuurlijke lange rijen bij de vinyl-pers-fabrieken. En er zit nog iets leuks aan te komen, maar daarover ga ik binnenkort wat vertellen.”

Meer informatie over T A M A R is te vinden op haar website. Haar muziek kan beluisterd worden via deze Spotify-link.

Beluister hieronder de single ‘En het werd lente’: