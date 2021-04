Huurders geven zwartboek aan Woldring: “Er moet actie ondernomen worden.”

Hoge huur, weinig parkeerplekken en schimmel. Huurders van de Woldring locatie zijn het zat en hebben dinsdagmiddag samen met ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, een zwartboek afgegeven.

“Ik sta hier omdat veel huurders net als ik problemen ervaren,” vertelt Dennis Lo. Hij woont al zo’n anderhalf jaar in het gebouw. “De huurprijs is bijvoorbeeld best wel hoog, en er komen ook allerlei extra kosten bij kijken die naar mijn mening niet goed gecommuniceerd zijn in het begin. Daarnaast zijn er weinig parkeerplekken. Verder vooral ook de saamhorigheid tussen de huurder en de verhuurder, die ontbreekt.”

ROOD hielp de huurders met het samenstellen van het zwartboek. “Wij als ROOD hebben best wel wat ervaring als het gaat om huisjesmelkerij en slechte huisbazen,” vertelt Hans de Waard. “Daarom hebben we ze geholpen. Je ziet vaak dat zo’n huisbaas enorm veel macht heeft en huurders probeert uit te buiten. Wij vinden dat dat echt niet kan.”

André van Dalsen, eigenaar van Woldring Verhuur, nam het zwartboek in ontvangst. Hij zei er blij mee te zijn. “Het is alleen maar goed als er dingen in staan die wij niet weten. Dan kunnen we de klachten proberen op te lossen.”

De huurders hopen dat er iets met de klachten gedaan wordt. “We hopen op het beste, dat er naar geluisterd wordt en dat actie ondernomen wordt om de problemen te verhelpen. Ik ben eigenlijk geen ontevreden huurder, maar ik vind wel dat elke huurder goed moet kunnen wonen. We willen Woldring niet alleen in een negatief daglicht zetten.” Dat hoopt ROOD ook. “Daarom bieden we naast het zwartboek ook een groot rood oor aan, omdat Woldring het oor te luisteren mag leggen bij de huurders. Uiteindelijk hopen we dat huurders meer inspraak krijgen over de plek waar ze wonen. Daar betalen ze vaak honderden euro’s voor, dan mag je er ook wel wat over te zeggen hebben.”