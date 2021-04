Huisartsen Groningen kunnen vanaf 10 april vaccineren

nieuws

Vanaf vandaag, donderdag 1 april, kunnen de Groningse huisartsen AstraZeneca-vaccins bestellen. Dat meldt de Doktersdienst Groningen.

De verwachting is dat de huisartsen vanaf 10 april starten met vaccineren en de vaccinaties aan patiënten binnen twee weken zullen toedienen via hun eigen praktijk. “We hebben lang gewacht, maar eindelijk is het nu zover en wat mooi is, we krijgen zelfs meer vaccins dan we in eerste instantie dachten en ook meer dan andere delen van Nederland tot nu toe kregen”, zegt huisarts Raju Peters, lid van het crisisteam huisartsenzorg.

Door dit hogere aantal kunnen meer mensen gevaccineerd worden. Zo behoren mensen van 60 tot 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met ernstig overgewicht tot de doelgroep. “Onze verwachting is dat de vaccinatiebereidheid heel hoog is bij de Groningers,” zegt Raju Peters. “We staan voor een grote uitdaging en moeten strak plannen omdat het vaccineren gebeurt naast het gewone werk. Daarom krijgen onze patiënten een uitnodiging voor een bepaalde dag en tijd.”.