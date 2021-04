Hugo de Jonge: “Vaccinaties Janssen-vaccin opgeschort”

nieuws

Het inenten met het Janssen-vaccin in ons land wordt tijdelijk opgeschort. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) woensdagmiddag bekendgemaakt.

De Jonge neemt daarmee het advies over van Johnson & Johnson, de farmaceut van het vaccin. Zij lieten eerder in de middag weten dat het beter is om het vaccin tijdelijk niet te gebruiken. Aanleiding voor het advies zijn meldingen dat een aantal mensen na vaccinatie te maken kreeg met bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Nederland ontving afgelopen maandag bijna 80.000 vaccins van de farmaceut. De helft hiervan was bedoeld voor ziekenhuispersoneel. Het is onbekend wat het tijdelijk opschorten gaat betekenen voor het openingsplan dat dinsdagavond door het kabinet werd gepresenteerd.