Werkzaamheden Zuiderdiep uitgesteld, maar ondernemers zijn nog niet tevreden

Een leeg Zuiderdiep Foto: Sebastiaan Scheffer

Werkzaamheden die aan het Gedempte Zuiderdiep zouden worden uitgevoerd, worden verplaatst naar oktober. Dat lijkt goed nieuws, maar horecaondernemers zien dit als het verplaatsen van het probleem.

Volgens wethouder Paul de Rook is, in goed overleg, besloten om de werkzaamheden aan het gasnetwerk in de straat te verplaatsen naar begin oktober. Deze werkzaamheden zouden aanstaande maandag gaan beginnen. Daardoor was er geen plaats voor terrassen, die misschien vanaf 21 april open mogen.

Horecaondernemers zijn niet helemaal tevreden met deze oplossing. “Dit wordt gebracht als goed nieuws, maar eigenlijk is het verplaatsen van het probleem,” zegt Gezinus Winters van Wadapartja. Volgens hem zouden de werkzaamheden ongeveer zes weken duren. “Oktober is nog steeds in het midden van het terrasseizoen, met de herfstvakantie waar de terrassen ook vaak vol zitten. Ze kunnen dit beter in november doen.”

Nachtburgemeester Merlijn Poolman snapt dat de gemeente voor deze oplossing kiest. “Maar ik snap ook dat de ondernemers balen dat ze alsnog oktober mislopen, dus het blijft lastig. De gemeente had in ieder geval al veel eerder moeten reageren op de verzoeken van de ondernemers.”