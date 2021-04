Horecabazen beginnen met koffie-to-go in Stadspark

De Coronacrisis dwong horeca-eigenaren Lex Russchen en Bram Sluizeman om ‘out of the box’ te denken en toch nog wat te verdienen. Ze begonnen daarom met de exploitatie van een koffiekar in het Noorderplantsoen.

Na flink brainstormen en hulp van een collega kwamen Lex en Bram er achter dat je in het Stadspark geen koffie kan kopen. Dat recreanten daar behoefte aan hebben blijkt wel uit de verkoop van koffie in het Noorderplantsoen.

Dus waarom zou daar geen behoefte aan zijn bij de recreanten in het Stadspark? Ze regelden een kar en sinds een week verkopen ze koffie in het Stadspark. En het blijkt een enorm aan te slaan. “Ja, tot onze eigen verbazing is het echt een succes,” vertelt Lex.