Hoogste aantal IC-opnames in Groningen sinds vorig jaar mei

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen is in het paasweekend fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Op de Groningse IC’s is het aantal coronapatiënten, sinds halverwege maart, bezig met een stijging. Maandagochtend lagen er 31 coronapatiënten op de IC’s in de provincie. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de IC’s lagen, was vorig jaar mei. Eind december was het aantal bijna even hoog, met dertig opnames.

Op maandagochtend lagen er 49 coronapatiënten op verpleegafdelingen in Groningse ziekenhuizen. Vrijdag waren dat er slechts dertig. Het aantal patiënten was eind februari voor het laatst zo hoog.

Stijging in heel Noord-Nederland

Ook in de andere twee noordelijke provincies loopt het aantal IC-opnames van coronapatiënten gestaag op. Maandagochtend werden er 69 coronapatiënten verpleegd op de noordelijke IC’s.

Op de verpleegafdelingen in Noord-Nederland lagen maandagochtend 126 COVID-patiënten, een forse stijging ten opzichte van voor het paasweekend.

Vooral de verpleegafdelingen in Noord-Nederland namen in het afgelopen weekend extra patiënten op uit andere regio’s. In totaal verplegen noordelijke ziekenhuizen nu 35 patiënten van buiten de drie noordelijke provincies. Tien van hen liggen op een IC.