Hond helpt bij zelfvertrouwen van kinderen

Samen met twee honden als haar co-coaches, coacht Irene van Dijk kinderen vanaf acht jaar. Ze leert kinderen en jongvolwassenen om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen. De honden worden ingezet om gewenst gedrag te versterken.

‘Ik merkte dat de honden erg veel voor mij betekenen. Ik heb toen nagedacht over een manier om ze in te zetten tijdens mijn werk’ zegt Irene van Dijk van Golden Life Coaching. ‘Coaching met honden is erg laagdrempelig. Bij kinderen worden de honden ingezet om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen te vergroten’ zegt Irene.

‘De coaching is vaak buiten. Dat maakt het tijdens de pandemie toegankelijker om de stap te zetten’ zegt Irene. Het samen werken met haar eigen honden vind Irene erg fijn. ‘Ik kan langer samen met mijn honden zijn en dat vind ik alleen maar leuk’ zegt ze.