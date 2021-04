Hoger onderwijs heeft vragen over zelftests voor studenten

nieuws

Sneltest corna

Hogescholen en universiteiten hebben veel vragen hoe ze straks om moeten gaan met zelftesten voor studenten. Een brief van het ministerie van Onderwijs moet duidelijkheid geven. Dat meldt dagblad Trouw.

Bij de laatste persconferentie maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat het waarschijnlijk vanaf eind april voor ho- en wo-studenten weer mogelijk wordt om één dag per week fysiek onderwijs te volgen. Daarbij moet men dan wel een negatieve sneltest kunnen laten zien. Maar over die sneltesten zijn nog veel onduidelijkheden. De hogescholen en universiteiten vragen zich bijvoorbeeld af hoe de tests bij de studenten terecht komen en wie de resultaten van de testen gaat controleren.

Daarnaast zijn er vragen over de testbereidheid onder studenten. Kunnen studenten die zich niet hebben laten testen geweerd worden? De Hogeschool Rotterdam laat in het artikel weten een ‘moreel appèl’ te willen doen op alle studenten. Mochten er allemaal coronauitbraken op hogescholen en universiteiten gaan ontstaan, dan is er het gevaar dat het ho en wo weer helemaal dichtgaat.