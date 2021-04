“Het lijkt wel alsof electorale belangen een grote rol spelen bij de versoepelingen”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Nachtburgemeester Merlijn Poolman is teleurgesteld in de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) van dinsdagavond. “Ik weet niet wat ik er van moet geloven.”

Op de persconferentie maakte het kabinet een openingsplan bekend hoe Nederland uit de lockdown gaat komen. Daaruit blijkt dat culturele instellingen vanaf 26 mei weer open mogen, waarbij ze wel te maken krijgen met beperkingen. Ook restaurants voor uit eten mogen vanaf deze datum open. De natte horeca mag pas vanaf 7 juli weer haar deuren openen. “Wat moet ik er van zeggen”, vertelt Poolman. “Het is moeilijk om dit allemaal nog serieus te nemen. En het is ook niet het eerste plan dat gepresenteerd wordt hè? Wie zegt dat dit de sleutel is?”

Totaal krom

Volgens Poolman moeten de terrassen zo snel mogelijk open. “Het is totaal krom om te denken dat daar veel gevaar uit gaat komen als je de terrassen open stelt. Soms denk ik wel eens dat electorale belangen een grote rol spelen bij de versoepelingen. De avondklok gaan we verlengen, maar de kappers mogen wel open. De nagelstylistes mogen aan het werk, maar de zonnebanken moeten gesloten blijven. Het is totale willekeur en er is geen touw aan vast te knopen. En dat geldt ook voor de horeca. Je gaat bijna denken dat omdat de beleidsmakers er zelf geen gebruik van maken, het niet belangrijk is.”

Horeca staat op de laatste plaats

Uit een rondgang van OOG Tv blijkt de sfeer onder horecabazen dinsdagavond bedroevend is. “Die verhalen hoor ik ook, en ik vind dat ook niet gek. Het gaat al sinds afgelopen herfst slecht met de horeca. Al sinds het moment dat we onze benefietavond organiseerden. Maar weet je, horecamensen zijn ondernemers en die gaan altijd door. Die willen niet stoppen. Het is zuur, want het is een sector die ontzettend hard zijn best heeft gedaan om veilig open te kunnen tijdens deze crisis. En toch staan ze op de laatste plaats.”

Draagvlak is weg

Ook wat betreft het testen is Poolman niet enthousiast. “Testen in de cultuursector gaat niet werken. Op jullie website stond enige dagen geleden een artikel over het Scheepvaartmuseum. Zij stelden dat mensen zich niet laten testen om daarna een bezoekje te gaan brengen aan het museum. En dat snap ik wel. Ook omdat je hier weer de kromme aanpak ziet. We sturen mensen op een testvakantie naar Rhodos en we testen mensen voor ze een museum in mogen. Maar ondertussen stoppen we wel iedereen zonder te testen in propvolle treinen en loopt men over elkaars voeten in de supermarkten. Het draagvlak is weg. Echt weg.”