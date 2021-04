Herdenking Appèlbergen gaat niet door: “Heel jammer, vooral voor de familieleden”

nieuws

De jaarlijkse herdenking op 3 mei in Appèlbergen gaat niet door. Dat heeft de Stichting 3 Mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Mei staking Appèlbergen woensdagavond bekendgemaakt.

“Het is jammer dat het niet door kan gaan”, vertelt Hans Postema. “Vooral voor de familieleden van de slachtoffers die op de plek herdacht worden. Maar uiteindelijk zijn zij ook de reden om het niet door te laten gaan. Het gaat om mensen die op leeftijd zijn en daarom hebben wij gezegd dat we het risico niet willen lopen.” Het afzeggen betekent niet dat er niets gaat gebeuren. “Op 3 mei gaan wij als bestuur een bloemstuk leggen bij het monument. Ook zullen er een aantal kinderen van de Quintusschool uit Glimmen aanwezig zijn en een aantal vierdeklassers van het Maartens College uit Haren. De leerlingen van het Maartens gaan de namen van de slachtoffers voordragen, de basisschoolkinderen gaan een gedicht voorlezen.”

Beelden op de website

Daarnaast heeft men Commissaris van de Koning René Paas (CDA) en wijkwethouder Philip Broeksma (GroenLinks) bereid gevonden om een speech te geven. Deze speeches zijn opgenomen en zullen op de website van de stichting geplaatst worden. “Dat geldt ook voor de herdenking zelf. Ook daar zullen beelden van gemaakt worden zodat mensen deze terug kunnen bekijken op onze site.”

De vader van Ella Postema, Jan Postema, was één van de 34 slachtoffers. Foto: Sebastiaan Scheffer

“Zijn lichaam zou urenlang op de Grote Markt blijven liggen”

Eén van de mensen die bij de herdenking herdacht wordt is Jan Postema. Jan is de vader van Ella Postema. “Mijn vader werd neergeschoten op de Grote Markt door de Duitse bezetter. Zijn lichaam zou urenlang op de Grote Markt blijven liggen als een soort van boodschap aan de Stadjers.” Later zou het lichaam gedumpt worden op Appèlbergen. De aanleiding van het neerschieten van Jan Postema voert terug naar april 1943. “In die maand riep Friedrich Christiansen, de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, de Nederlandse militairen die in mei 1940 gevochten hadden tegen de Duitse troepen, op zich te melden voor krijgsgevangenschap in Duitsland.”

Manifest

“Die oproep sloeg in als een bom. Vanuit Londen werd er door de Nederlandse regering gereageerd met een manifest dat opriep tot staken.” De staking zou beginnen bij Stork in Hengelo maar weldra volgden er meer locaties waar het werk werd neergelegd. “Op het landbouwbedrijf van mijn vader werd, net als op zoveel andere plaatsen in het Noorden en Oosten van het land, vervolgens gestaakt. De Duitsers pikten dit niet en startten een vergeldingsactie. Op 3 mei werd mijn vader, net als een aantal andere belangrijke inwoners opgepakt en naar het Scholtenhuis gebracht. Na een vluchtpoging werd hij op de Grote Markt neergeschoten.”

Beluister hier het interview met Ella Postema dat verslaggever Sebastiaan Scheffer in 2012 met haar opnam.

Appèlbergen

In Appèlbergen werden de lichamen van 34 personen gedumpt. Van vijftien van hen is het stoffelijk overschot nooit teruggevonden. De stichting laat weten dat het geen optie is om de herdenking uit te stellen naar later dit jaar. “We doen het altijd op 3 mei, omdat dit de datum is die bij deze gebeurtenis hoort. Ook op andere plekken in het land wordt op deze dag stilgestaan bij de stakingsactie. Volgend jaar kunnen we hopelijk wel weer een herdenking houden. Dat hopen we echt.”

Meer informatie over de herdenking, en het bekijken van de videobeelden op 3 mei, is te vinden op deze website.