“Herdenking 4 mei in Groningen vindt opnieuw in afgeslankte vorm plaats”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Groningen vindt net als vorig jaar in afgeslankte vorm plaats. Dat laat de organisatie weten.

“Het zal op dezelfde manier plaatsvinden als vorig jaar”, vertelt Anita Selen. “In de ochtend gaan twee van onze bestuursleden langs alle monumenten en oorlogsgraven in de gemeente. Daarbij is geen publiek welkom. Bij deze monumenten en graven leggen wij een krans of een bloemstuk. Ook wordt er een krans gelegd bij het Joods monument aan de Hereweg. Daar is ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en iemand van de Joodse gemeenschap bij aanwezig. Tot slot wordt er een bloemstuk gelegd bij het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel.”

Last Post

In de avond is men aanwezig op het Martinikerkhof. “De burgemeester gaat hier samen met de Commissaris van de Koning René Paas (CDA) een krans leggen. Nieuw is, is dat de burgemeester een toespraak houdt. Deze toespraak is van tevoren opgenomen. Daarnaast zijn een aantal leden van Gruno’s Postharmonie aanwezig om de Last Post en het Wilhelmus te spelen. De herdenking op het Martinikerkhof zal live uitgezonden worden op RTV Noord.”

Selen noemt het jammer dat er opnieuw weinig mensen bij aanwezig kunnen zijn. “Je wilt graag veel mensen er bij betrekken. En vooral ook dat je jongeren hier in betrekt. Hopelijk kan er volgend jaar weer een uitgebreidere herdenking gehouden worden.”