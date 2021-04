Helperzoom vanaf woensdag bijna zeven weken dicht voor auto’s bij ringwegviaduct

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Vanaf aanstaande woensdag tot en met zondag 23 mei is de Helperzoom afgesloten voor autoverkeer, ter hoogte van het viaduct van de zuidelijke ringweg.

De weg is afgesloten, omdat aannemerscombinatie Herepoort in deze periode damwandplanken moet intrillen langs de Helperzoom. In eerste instantie werd bekend dat alleen de Verlengde Lodewijkstraat langdurig afgesloten zou worden voor deze werkzaamheden. Daar komt de Helperzoom nu dus bij. In deze periode wordt ook het nieuwe spoordek over de verdiepte ligging ‘ingereden’.

Fietsers en voetgangers wel langs de werkzaamheden, met uitzondering van twee weekenden (9 tot 12 april en 16 tot 19 april).

Autoverkeer richting de Kempkensberg of Europapark, kan omrijden via de Goeman Borgesiuslaan. Zowel autoverkeer als fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Hereweg.