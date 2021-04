Helperzoom dit weekend ook voor fietsers en voetgangers afgesloten

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De Helperzoom is dit weekend ter hoogte van de zuidelijke ringweg ook voor fietsers en voetgangers afgesloten. De oorzaak zijn werkzaamheden.

Combinatie Herepoort is begonnen met de sloop van het viaduct over de Europaweg. Vanaf maandag wordt begonnen met het intrillen van damwandplanken. Autoverkeer kan om deze reden tot 23 mei geen gebruik maken van de Helperzoom. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden, met uitzondering van dit weekend. Vrijdagavond om 22.00 uur werd de weg voor al het verkeer afgesloten. Tot maandagochtend 07.00 uur blijft de weg gestremd.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Hereweg. Ook het autoverkeer rijdt via deze straat. Bestemmingsverkeer richting de Kempkensberg of Europark wordt omgeleid via de Goeman Borgesiuslaan. In het weekend van 16 tot 19 april is de Helperzoom opnieuw voor al het verkeer afgesloten.

