Heikikker is maar even blauw

Foto: Denise Humalda

Een paar dagen per jaar in de paartijd hebben de mannetjes heikikker een blauwe kleur. Deze week doken ze op nabij de Onlanden.



In Nederland is de heikikker niet meer algemeen. De soort is vooral in het oosten en zuiden te vinden. Het schuwe dier laat zich ook daar echter zelden zien. Momenteel zijn groepjes te vinden nabij de Onlanden (foto).

Ook hun gekwaak is opmerkelijk, meldt de Insta van het IVN Groningen-Haren. ‘Een klokkend geluidje dat enigszins doet denken aan een jacuzzi’.

Sommige fotografen zijn jarenlang op zoek naar de blauwgekleurde kikkers. Verschillende fotosites geven dan ook speciale tips over hoe je het beste heikikkers vast kunt leggen, zoals Cameranu.nl en Zoomacady.nl.