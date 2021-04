“Heel tof dat we één van de vier turnverenigingen in het land zijn die een proeftraining mag doen”

nieuws

Foto: Alby.1412, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25718381

De leden van de Groningse turnvereniging Stugg mogen komende week, na vier maanden, weer de turnhal in. Op het programma staat een trainingsinstuif.

In de maand april worden er in het hele land proefevenementen gehouden. “Wij zijn door de KNGU benaderd of wij hier ook aan willen deelnemen”, vertelt voorzitter Kim Veldthuis van Stugg. “Dat wilden we wel. Vervolgens zijn er door NOC*NSF vier verenigingen aangewezen die een training mogen organiseren. Behalve wij zijn dat Split uit Wageningen, U-turn uit Utrecht en Euroturn uit Rotterdam. Wij zijn natuurlijk heel blij dat we dit mogen doen, dat we één van de vier zijn. Ook met de aanmeldingen gaat het goed. De laatste stand die ik heb is van woensdag en toen zaten we op zo’n veertig aanmeldingen.”

“Niet op niveau blijven”

Veldthuis vertelt dat de leden het turnen missen. “Sinds deze maand kunnen we wel buiten sporten maar dat is het niet helemaal. Natuurlijk is het fijn om elkaar weer te kunnen zien maar bij het beoefenen van de turnsport maken we gebruik van hele specifieke toestellen. Die toestellen heb je buiten niet. Wat ik hoor van de leden is dat ze het erg missen.” Volgens Veldthuis heeft het ook effecten. “Als sporter wil je in topvorm blijven. Dat kan alleen door het structureel te doen. Als je geconfronteerd wordt met een lockdown waarbij je nu al vier maanden de zaal niet in mag, dan staat alles stil. Je kunt dan niet op niveau blijven.”

Strikte regels

Ook in de periode voor de tweede lockdown had men te maken met de gevolgen van de coronacrisis. “We waren gebonden aan strikte regels. Er moest afstand gehouden worden, mondkapjes moesten gedragen worden, we konden een beperkt aantal mensen toe laten en we werkten met inschrijvingen. Maar we konden toen in ieder geval nog iets. Nu ligt het al vier maanden stil. Daarom zijn we blij dat we voor komende donderdag groen licht hebben gekregen om deze training te mogen organiseren, en we hopen dat we snel weer meer kunnen.”

