Harense huizen hebben hoogste waarde van de provincie

nieuws

foto: Sanne de Boer

Van alle huizen in de provincie Groningen hebben woningen in het buitengebied van Haren gemiddeld de hoogste waarde. Dat blijkt uit data van Jumba.nl, een online platform over de woningmarkt.

Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van de wijkindelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de wijk die het Paterswoldsemeer en Onnen, Noordlaren en het meest oostelijke deel van Glimmen bij Appèlbergen omvatten zijn huizen gemiddeld € 524.936,- waard. De rest van de voormalige gemeente Haren staat met een gemiddelde huizenwaarde van € 382.803,- op een derde plek in de provincie. Huizen in de omgeving van Meerstad staan met een gemiddelde waarde van € 414.163,- provinciaal gezien op een tweede plaats.

Sander van der Aa van Jumba.nl legde zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio uit hoe de berekeningen worden gemaakt. “Wat wij doen is dat we zoveel mogelijk data als we kunnen vinden, laten we zeggen online uit verschillende bronnen, dat brengen we samen. Op basis van een wiskundig model wordt berekend wat de geschatte marktwaarde is, en daar geven we dan een bandbreedte van. Die ligt dan bijvoorbeeld tussen de vijf en vijfeneenhalve ton, en wij schatten dan in dat afhankelijk van de staat van de woning, de marktwaarde daar tussen ligt.”

De woningmarkt is in het hele land flink in beweging met stijgende huizenprijzen. Dat was te zien tijdens het onderzoek. “We hadden natuurlijk vorig jaar een spannend moment met corona. We wisten niet wat er zou gaan gebeuren, maar inmiddels zien we daar eigenlijk geen remmend effect van. De stijging die er was, is doorgezet. Dat zit er denk ik ook in dat verschillende factoren een rol spelen zoals economische groei, hypotheekrente en allerlei mogelijkheden en maatregelen om het voor starters aantrekkelijk te maken een woning te kopen. Die zorgen ervoor dat er nog steeds mogelijkheden zijn om een woning goed te financieren. Dus het geld is het probleem niet, het is echt het aanbod.”

Luister hier het gesprek uit Haren Doet terug:

Niet overal in de provincie zijn de huizenprijzen zo hoog als in Haren. De goedkoopste wijk ligt in de gemeente Oldambt. Landelijk gezien zijn de huizen in de provincie Groningen nog steeds goedkoop te noemen, want alleen in Limburg komt een wijk met een lagere woningwaarde dan die in Haren als duurste van een provincie uit de bus.