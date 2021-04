Hanze-lector Floris Boogaard genomineerd voor ‘Lector van het Jaar’

nieuws

Foto: Hanzehogeschool Groningen

Dr. ir. Floris Boogaard, ​Lector Ruimtelijke Transformaties – Water aan de Hanzehogeschool, is genomineerd voor de titel Lector van het Jaar 2021. Dat heeft de jury van ScienceGuide, Studenten voor Morgen en ISO donderdag bekendgemaakt.

“Ik vind het een groot compliment dat ook studenten mij voorgedragen hebben voor Lector van het Jaar”, zo stelt Boogaard in een eerste reactie op zijn nominatie. “Ik zie deze nominatie als grote waardering voor al het werk dat we samen met de onderzoeksgroep en onze partners doen.”

Boogaard doet onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Ook bedenkt hij maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen aan de effecten van klimaatverandering en menselijk handelen. Volgens de jury werd Boogaard genomineerd, omdat hij bijdraagt aan meer duurzaamheid op de hogeschool en in de samenleving.

Op 28 mei wordt duidelijk of Boogaard de jaarlijkse prijs in ontvangst mag nemen. Boogaard neemt het op tegen oud-collega lector bij Kenniscentrum NoorderRuimte Mieke Oostra (Lector Nieuwe energie in de Stad, Hogeschool Utrecht), en Patrick Huntjens (Lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, Hogeschool Inholland).