Hangmatyoga in de buitenlucht: ‘We hebben behoefte aan bewegen en plezier’

Yogalessen in een hangmat in de buitenlucht. Sinds maandag kan dat op het Suikerunieterrein.

Door de coronamaatregelen is de yogastudio van Hilke Meerman al een tijd gesloten en daarom besloot ze iets nieuws te beginnen dat wél kan. Met een crowdfunding haalde ze al ruim 17oo euro op om de stellage te kunnen realiseren. “We zitten in een crisis die gaat om gezondheid. We hebben heel erg behoefte aan plezier maken, bewegen, sporten en denken aan je gezondheid en mentale welzijn,” vertelt Meerman. “Het idee van hangmatyoga, of aerial yoga, is dat je uit je balans wordt gehaald waardoor je je buikspieren moet aanspannen. Aan de andere kant kan je heel makkelijk op de kop en zo spanning van je wervelkolom wegnemen.”

De coronamaatregelen hadden grote gevolgen voor haar bedrijf. “Vorig jaar was ik hoogzwanger, dus toen we dicht moesten kon ik ook niet online verder gaan. Het was heel heftig. Mijn klantenkring was voor 80% verdwenen. Het was heel hard werken toen we weer mochten en toen het eindelijk liep moesten we weer dicht. Als zelfstandig ondernemer val ik ook buiten elke regeling. Dat was financieel zwaar.”

Daarom is ze extra blij dat ze weer kan beginnen. “Om vooral niet af te wachten en bezig te zijn met goede dingen. Het geeft me veel energie en plezier om in mogelijkheden te denken, in plaats van wat er allemaal niet kan. Ik merk ook dat iedereen staat te popelen om te komen. Dat is tof