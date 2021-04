Half jaar cel voor man uit Ten Post met hennepkwekerijen

nieuws

Een 50-jarige inwoner van Ten Post is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het runnen van een hennepkwekerij in Tynaarlo en in Sappemeer.

Zij 30-jarige kompaan uit Houtigehage kreeg een taakstraf. Beide mannen moeten bovendien elk een bedrag van 380 duizend euro aan het rijk betalen, als zijnde de geschatte opbrengst van de kwekerijen. De man uit Ten Post moet ook nog eens 22 duizend euro aan energieleverancier Enexis betalen, omdat de elektriciteit illegaal werd afgetapt.

De mannen begonnen met de hennepteelt om hun financiële problemen te kunnen oplossen. De hoofdverdachte uit Ten Post ontkende dat hij geld had verdiend met zijn illegale teelt, hoewel er vele malen geoogst werd. De rechtbank had duidelijk een andere mening.