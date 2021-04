Grote stellage maakt hangmatyoga in buitenlucht mogelijk: “Nu nog een grote tent”

nieuws

Foto: Hilke Meerman

Op het oude Suikerunieterrein gaat komende week een grote stellage van twaalf bij twaalf meter verrijzen waarmee hangmatyoga in de buitenlucht mogelijk wordt. Hilke Meerman van Yoga050 kan niet wachten.

Hoi Hilke! Wat gaat er gebeuren?

“Door de coronacrisis is mijn studio al maanden gesloten. We proberen door middel van het geven van online lessen wel iets aan te bieden, maar we merken dat de rek er uit is. Ik merk het bij mezelf ook. Om thuis yoga te gaan doen, daarvoor ligt de drempel toch hoger en je hebt ook geen stok achter de deur. Daarnaast is er de behoefte aan sociaal contact en om weer eens uit je eigen bubbel te komen. Daarom hebben we gekeken naar de mogelijkheden, wat kunnen we gaan doen.”

Even terug naar het begin. Vorig jaar maart kregen we te maken met de eerste lockdown. Hoe is het afgelopen jaar je vergaan?

“Ik ben al een hele tijd actief als yogadocent. In de periode voor 2019 gaf ik overal en nergens lessen. Sinds 2019 heb ik mijn eigen studio. Vorig jaar, bij de uitbraak van het coronavirus, was ik hoogzwanger en was ik met zwangerschapsverlof. In de periode voorafgaand aan mijn zwangerschapsverlof had ik een team samengesteld die de studio draaiende kon houden. Maar corona veranderde alles. Ik heb de zaak moeten sluiten. En de gevolgen waren groot. Ik ging de coronacrisis in met 85 klanten. Toen we na de zomervakantie weer open mochten had ik er nog 14 over. De rest had hun abonnement stopgezet.”

Heeft zich dit na de zomervakantie wel weer herpakt?

“Ja. En eigenlijk ging het ook verrassend goed. In de eerste twee weken dat we weer open konden liep alles weer vol. We kregen ook heel veel mensen aan de poort die toch wel heel graag van onze diensten gebruik wilden maken. Men klaagde dat men slecht sliep, dat ze last van hun lijf hadden, dat hun ademhaling te hoog was en dat ze zich gestrest voelden. Uiteindelijk hebben we maar beperkt lessen aan kunnen bieden want al snel kwam er een nieuwe lockdown en nu is het inmiddels halverwege april en zijn we nog steeds dicht.”

Je vertelde al, jullie hebben gekeken naar de mogelijkheden en eigenlijk is daar iets heel moois uitgerold hè?

“We zijn op zoek gegaan naar een positieve vibe waarbij je in je achterhoofd weet dat mensen graag weer naar buiten willen. Buitenyoga brengt je in contact met de elementen. De zon op je huid, de wind langs je gezicht, de wolken die voorbij drijven. Dat ontspant. Ik ben daarop in mijn eigen netwerk te rade gegaan. Zo kwam ik terecht bij mijn buurman die decorbouwer is in de evenementensector. En zo is het idee ontstaan om een grote stellage van twaalf bij twaalf meter te bouwen waar we hangmatyoga in kunnen doen. Deze bouwen we de komende dagen op, op het oude Suikerunieterrein. Via mijn netwerk ben ik in contact gekomen met Rebel Rebel Hostel dat gehuisvest is op het terrein. Zij hebben daar een strandje. Omdat zij momenteel ook niks kunnen doen is het dus een soort win-winsituatie.”

Om de bouw mogelijk te maken is er een crowdfundingsactie gestart …

“Klopt. Inmiddels is er 1.200 euro gedoneerd. Van dat bedrag kunnen we de stellage bouwen. Maar we willen eigenlijk meer. Je wilt namelijk ook droog yoga kunnen beoefenen. Een zeil is geen optie omdat dit een soort windvanger gaat worden. Daarom zouden we er een tent overheen willen plaatsen. Maar om dit te realiseren hebben we nog wel geld nodig.”

De coronamaatregelen zijn op dit moment nog behoorlijk streng. Is het niet wat vroeg om nu al te gaan bouwen?

“Je mag nu met maximaal twee mensen samen buiten sporten. Maar het beleid is nogal wispelturig. Wij hebben in ieder geval besloten om te beginnen aan de bouw. Dan staat het er maar voor als het zo ver is. En hopelijk worden de maatregelen snel versoepeld zodat we dan ook echt los kunnen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.