Grote buit bij inbraak Total-pomp in Beijum

nieuws

Foto: Politie Groningen

In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken bij het tankstation van Total aan de Amkemaheerd in Beijum. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Volgens de politie is bij de inbraak een grote hoeveelheid goederen weggenomen. De verdachten zijn lopend vertrokken via het voetpad, naast de benzinepomp, in de richting van het fietspad langs de Beijumerweg. De verdachten hadden vermoedelijk donkere tassen bij zich.

Mensen die afgelopen nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord, kunnen telefonisch contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook een persoonlijk bericht via Facebook is mogelijk. Houd daarbij zaaknummer 2021103816 bij de hand.