Groningse werkgelegenheid mild geraakt door corona

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal banen in ons land is het afgelopen jaar fors gedaald door de corona-pandemie. In de arbeidsmarktregio Groningen was deze krimp echter kleiner kleiner dan landelijk. Dat meldt het UWV.

Dat heeft vooral te maken met de sectoren waarin gewerkt wordt. Relatief veel inwoners van Groningen werken in groeisectoren als zorg, openbaar bestuur en onderwijs, en relatief weinig in krimpsectoren zoals de luchtvaart.

Het is nu gemakkelijker geworden om allerlei informatie over de arbeidsmarkt van Groningen te bekijken. De website ‘werk.nl/arbeidsmarktinformatie’ is namelijk vernieuwd. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel vacatures er openstaan en hoeveel ontslagaanvragen werkgevers indienen.

‘We zijn erg blij met onze nieuwe website’, zegt Erik Oosterveld van het UWV. ‘Hiermee krijgt iedereen die dat wil op eenvoudige wijze inzicht in de arbeidsmarkt van zijn eigen regio of sector. Daar is zeker nu veel vraag naar. Veel mensen, bedrijven en organisaties willen graag weten wat er speelt en waar nu kansen zijn op werk.’

Uit onderzoek van het UWV onder 2.800 werkgevers blijkt dat zij ook voor de rest van het jaar rekening houden met wervingsproblemen voor zorg en onderwijs. Veel werkgevers verwachten juist minder vraag naar administratief medewerkers, buschauffeurs en kassamedewerkers.