Groningse tieners in de race voor titel FIRST LEGO League

nieuws

Foto: De Jonge Onderzoekers

Het team It’s Playtime uit Groningen staat komende zaterdag in de finale van de FIRST LEGO League Benelux en maakt daarbij kans op de Champions Award.

Het team uit de stad was in maart één van de winnaars tijdens de regiofinales. De FIRST LEGO league is een internationale wedstrijd waarbij jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar kennis maken met de maatschappelijke rol van wetenschap en techniek. De wedstrijd bestaat uit vier onderdelen. Een innovatieproject, het ontwerpen, bouwen en programmeren van een robot, robotwedstrijden en een core values-opdracht waarbij samenwerken en plezier voorop staan.

De regiofinales in maart vonden online plaats. Ook de finale komende zaterdag wordt coronaproof gehouden. Behalve het Groningse heeft hebben ook teams uit Stadskanaal, Leeuwarden en Coevorden zich geplaatst. Deze vier teams verzamelen zich in het Ubbo Emmius in Stadskanaal waarbij iedere groep een eigen lokaal heeft. Via online streaming vindt de presentatie en vinden de wedstrijden plaats. Een jury zal vanuit Zoetermeer de beoordeling verzorgen. In de middag zal duidelijk worden welk team gewonnen heeft. De winnaar zal namens de Benelux deel nemen aan een Virtual Open Invitational waar teams wereldwijd aan deel nemen.