Groningse theatermaakster schrijft door corona kinderboek: “Dappere Fons en meneer Storie”

De Groningse theatermaakster en grafisch vormgeefster Hinke Hoeksma is bezig om een kinderboek te schrijven. Het boek gaat over Dappere Fons en meneer Storie.

Hoi Hinke! Hoe is het idee ontstaan?

“Eigenlijk is het idee ontstaan in 2013. We hebben toen een theatervoorstelling gemaakt voor kinderen. De voorstelling vond plaats op een festival in Norg, in Drenthe, waar studenten en afgestudeerde theatermakers zich lieten zien. Het viel mij op dat er op dit festival best wel veel mensen rondliepen met kinderen maar dat er voor deze kinderen eigenlijk geen voorstelling was. We hebben daarop een voorstelling gemaakt en die werd heel erg goed ontvangen. Mensen zeiden na afloop dat ik er eigenlijk een kinderboek over zou moeten schrijven. Dat idee is op de plank komen te liggen, en bleef daar ook liggen.”

En toen kwam corona …

“Haha ja. De theaterwereld ligt al bijna een jaar stil. Het was eind 2020 dat ik bij mezelf te rade ging, wat wil ik in 2021 doen? En toen kwam het kinderboek weer in het vizier. Begin dit jaar ben ik gaan schrijven. Daarbij werk ik samen met illustratrice Charlotte van der Veen. Zij woont helaas niet in Groningen, waardoor het illustratie-proces vooral via Zoom plaatsvindt. Ondertussen zijn we drie maanden onderweg en ben ik best wel tevreden. Wel hebben we afgesproken om hier de tijd voor te nemen. Het is geen haastklus. De bedoeling is om het in december af te hebben zodat het wellicht tijdens de feestdagen als cadeau kan worden gegeven.”

Het boek heeft als titel ‘Ben niet bang’. Waar gaat het over?

“Het gaat over dappere Fons die dolgelukkig is als hij wordt aangenomen als nieuwe schrijver in de Verhalenfabriek van meneer Storie. In de Verhalenfabriek worden de mooiste verhalen geschreven. De verhalen worden iedere avond bij de mensen thuis bezorgd, zodat ouders de verhalen kunnen voorlezen aan hun kinderen. Maar, niet iedereen is blij met de aanwinst. In het dorp woont ook de Wolf die woedend is. Er worden namelijk alleen maar verhalen geschreven met een lang en gelukkig einde waardoor niemand meer bang is voor de Wolf. Hij bedenkt een sluw plan om zijn kant van het verhaal te kunnen vertellen.”

Een spannend verhaal dus …

“Jazeker! Ik denk dat het een heel mooi boek gaat worden waar heel veel kinderen, en wellicht ook hun ouders, plezier aan gaan beleven. Om de publicatie van het boek mogelijk te maken hebben we een crowdfundingsactie opgestart. Inmiddels hebben we ruim 1.600 euro binnen van de beoogde 7.500 euro. Met het doelbedrag kunnen we de drukkosten van de eerste oplage bekostigen, en kunnen we verschillende andere kosten dekken.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op deze website.