Groningse politie speelt vanavond Call of Duty: Warzone

nieuws

Agenten van de Groningse politie gaan woensdagavond opnieuw gamen met jongeren. Dat laat de politie Groningen Zuid weten op haar Instagram-pagina.

Het gamen is één van de initiatieven om het contact met jongeren te herstellen. Voor de coronacrisis kwamen wijkagenten en jongeren elkaar tegen op straat. Door de lockdown en de avondklok zijn de contacten verwaterd terwijl de politie het wel belangrijk vindt dat jongeren laagdrempelig hun verhaal kunnen doen. Daarom kruipen agenten achter de PlayStation om het online tegen jongeren op te gaan nemen en ondertussen met hun in gesprek te gaan.

Eind-maart speelde men al een potje FIFA21. Dit was toen bedoeld om te onderzoeken of de apparatuur naar behoren werkt. Woensdagavond spelen de agenten Caal of Duty: Warzone. Deelnemen kan door vanavond tussen 19.00 en 21.00 uur te zoeken op je PlayStation 4 naar ‘Politie Groningen’. Het is niet voor het eerst dat de politie aan het gamen slaat. Afgelopen zomer deed de politie in de gemeente Westerkwartier mee met een landelijke pilot ‘Politie Gaming!’ Deze pilot was een succes en wordt nu dus verder uitgerold.

View this post on Instagram A post shared by politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)