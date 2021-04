Groningse musici staan vanavond in finale van Prinses Christina Klassiek Concours

nieuws

Foto: Prinses Christina Concours

Drie Groningse musici staan woensdagavond in de finale van het Prinses Christina Klassiek Concours. Het gaat om Anna Maring, Wilko Koekoek en Jitze van der Land.

Maring (18) is violiste en zal een solo optreden geven. Koekoek (20) en Van der Land (21) maken samen met Sophie Faltas en Twan van der Wolde deel uit van Ensemble Fier. De drie deelnemers uit Groningen plaatsten zich eind maart voor de nationale finale van het Prinses Christina Klassiek Concours.

Vanwege de coronamaatregelen verloopt de finale anders dan in andere jaren. Het repertoire van de finalisten is op zaterdag 10 april opgenomen in een studio in Gasthuis Leeuwenbergh in Utrecht. Een professioneel camerateam tekende voor de opnames. De opnames zijn woensdagavond vanaf 20.00 uur te zien op de website van het Prinses Christina Concours en via de YouTube-pagina.

De finale is verspreid over verschillende avonden. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag komen er musici aan bod. Per uitzendavond kan er meegestemd worden voor de publieksprijs.