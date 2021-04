Groningse jongeren vallen net buiten de prijzen in finale FIRST LEGO League

nieuws

Foto: De Jonge Onderzoekers

Het team It’s Playtime uit Groningen dat zaterdag deelnam aan de finale van de FIRST LEGO League Benelux is net buiten de prijzen gevallen.

De FIRST LEGO League is een internationale wedstrijd waarbij jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar kennis maken met de maatschappelijke rol van wetenschap en techniek. “Het was een hele mooie dag”, vertelt Carleen Baarda van De Jonge Onderzoekers. “Door de coronacrisis moest de finale op een andere manier gehouden worden dan wat we gewend zijn. De vier teams uit het Noorden, die zich voor de finale geplaatst hadden, verzamelden zich in het Ubbo Emmius-schoolgebouw in Stadskanaal. Daar kreeg ieder team een eigen lokaal waar gewerkt kon worden aan de opdrachten.”

Zo was er een innovatieproject, het ontwerpen, bouwen en programmeren van een robot, robotwedstrijden en een core values-opdracht. “Het was super leuk om weer eens op een andere locatie te zijn in plaats van in ons eigen gebouw. Het beoordelen van de opdrachten ging door middel van live-streaming. Een jury beoordeelde de opdrachten. In de middag maakten zij de winnaars bekend. Helaas zaten wij daar niet bij, een team uit Stadskanaal viel wel in de prijzen.” Toch is Baarda niet teleurgesteld. “Het was een mooie dag en met een ervaring rijker komen we weer terug naar Groningen.”

De winnaar van de wedstrijd zal namens de Benelux deel nemen aan een Virtual Open Invitational waar teams uit de hele wereld aan deel nemen.

