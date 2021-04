Groningse huisartsen verdelen overgebleven vaccins via WhatsApp

nieuws

Huisartsen in Groningen verdelen coronavaccins die zij overhouden onder elkaar via WhatsApp. Op deze manier proberen de huisartsen verspilling te voorkomen.

Het gaat hier vooral om huisartsen in het centrum en het zuiden van de stad. Huisarts Tjitte Verbeek van Buuren vertelt dat ze met elkaar een WhatsApp-groep hebben, waarin ze bij elkaar kunnen aangeven of ze nog vaccins over hebben of juist tekorten. De huisarts geeft aan dat ze er voor zorgen dat ze de vaccinaties kunnen bewaren. “Zolang we de vaccins in de flacons houden blijven ze een half jaar houdbaar”.

Met de overgebleven vaccins kunnen dan weer nieuwe mensen gevaccineerd worden of mensen eerder worden opgeroepen voor een vaccin, zoals mensen die nog niet aan de beurt zijn gekomen bij de GGD. Daarnaast is het dan ook mogelijk dat patiënten eerder in aanmerking komen voor hun tweede vaccin.

Kritiek op beleid Kabinet

Minister De Jonge kreeg donderdagmiddag veel kritiek van een meerderheid van de Tweede Kamer, omdat huisartsen de mogelijkheid moeten krijgen toch 60-minners in te enten met restanten van het AstraZenica-vaccin. Het kabinet houdt echter vast aan de adviezen van de Gezondheidsraad.

Dat stoot huisartsen in andere delen van het land tegen de borst. Zo plaatste UMCG-hoofddocent Marco Blanker, eveneens huisarts in Zwolle, donderdag een bericht over de hoeveelheid vaccins die hij weg moet gooien.