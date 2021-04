Groningers zonder roze Volvo parkeren relatief veilig

nieuws

Foto: jggrz via Pixabay

Met slechts 1,8 procent van alle verzekerden die een claim indienen, zorgen Groningers voor relatief weinig schadeclaims voor parkeerschade. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Univé.

Samen met Friesland staat Groningen daarmee onderaan in het aantal ingediende claims. Limburgers komen relatief vaak met schade van hun parkeerplek, want 2,2 procent de Univé-klanten diende een claim in voor parkeerschade.

Parkeerpogingen van Volvo-rijders zorgen het vaakst voor claims, op de voet gevolgd door Mazda, Hyundai en Mercedes-Benz. De top-5 wordt afgesloten door Opel-rijders. Roze, beige en groen zijn de grootste ongelukskleuren, zo blijkt uit het onderzoek.