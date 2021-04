Groningers relatief vaak gebeten door teken

nieuws

Foto: John Tann via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Na Drenthe is Groningen de provincie waar de meeste tekenbeten plaatsvinden. Dat blijkt uit een analyse van de website Tekenradar.nl.

Voor het onderzoek werden 2.000 tekenbeten bestudeerd. In 2020 was het 54 keer raak in Groningen, maar Drenthe spande de kroon met 112 gemelde tekenbeten.

Daarnaast werden nieuwe ontdekkingen gedaan over de plek waar teken zich het vaakst vastbijten. Eerst leek het erop dat teken vooral op warme, vochtige plekjes op het lichaam te vinden waren. Maar uit de meest actuele gegevens blijkt dat teken zich veel vaker op andere plaatsen op het lichaam vastbijten. Tekenbeten bij kinderen komen vaak voor op het hoofd en in de nek. Bij volwassenen komen beten op de benen vaker voor. Beten rond de schaamstreek, waarvan altijd werd gedacht dat ze vaak voorkwamen, kwam slecht zeven procent voor bij kinderen en negen procent bij volwassenen.

Wel blijkt dat teken die zich rond de schaamstreek hadden vastgebeten, daar 8 uur langer onopgemerkt bleven dan op andere plekken, voordat ze werden ontdekt en verwijderd. Bekend is dat als een teek langer vastzit, de kans op de ziekte van Lyme toeneemt. Teken op de armen werden het snelst ontdekt en verwijderd.