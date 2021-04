Groninger raadsfracties pleiten voor heropening terrassen om drukte te spreiden

nieuws

Foto Andor Heij

De gemeenteraadsfracties van Student&Stad, de VVD, de PVV en D66 doen aanstaande woensdag een oproep aan het stadsbestuur van Groningen om aan het Kabinet te laten weten dat de terrassen in de Stad open moeten.

De raadsfracties verwijzen daarbij naar eerdere oproepen van stadsbestuurders uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag aan het Kabinet om de terrassen zo snel mogelijk te openen. De heropening van de terrassen zou zorgen voor een betere verdeling van drukte in stadscentra en in parken, iets wat volgens de andere stadsbesturen nog amper te handhaven is.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft zich tot nu toe niet positief uitgesproken over de heropening van de terrassen in de stad. Schuiling vindt de versoepelingen te vroeg en eerst wil dat de besmettingen dalen.

De raadsfracties willen weten waarom Schuiling de situatie in Groningen anders inschat als de andere steden. De fracties staan daarin tegenover Schuiling, want zij vinden dat het openen van de terrassen een rol kan spelen om de drukte in parken te verminderen.