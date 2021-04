Groninger Museum laat werken van Ploeglid Alida Pott zien

nieuws

Foto: Andor Heij

In het Groninger Museum zijn vanaf 7 mei dertig werken te zien van Ploeglid Alida Pott. Pott wordt gezien als één van de meest getalenteerde kunstenaars die De Ploeg ooit heeft gekend.

Pott werd geboren op 8 januari 1888 in Groningen. Dertig jaar later werd ze lid van De Ploeg. Ze was het eerste ‘dameslid’ en één van de weinige vrouwelijke leden. Ze maakte opvallende portretten, landschappen en collages die zich kenmerken door een subtiel gevoel voor kleur, lijn en vlakverdeling. Haar stijl week af van de herkenbare stijl van De Ploeg, maar sloot aan bij de Europese avant-garde van die jaren.

In 1931 overleed Pott op veel te jonge leeftijd. De Ploeg verloor daarmee één van haar grootste talenten. Ze liet een klein oeuvre na, bestaande uit olieverfschilderijen, verfijnde aquarellen, tekeningen en collages met sprekende kleuren. Een deel van de werken bevindt zich in het Groninger Museum.

Meer informatie over Alida Pott is te vinden op deze website van het Groninger Museum.