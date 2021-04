Groninger Archieven en Nationaal Archief Suriname ondertekenen samenwerkingsdocument

nieuws

foto: Dieuwert Tuinstra

De Groninger Archieven en het Nationaal Archief Suriname, het NAS, hebben afgelopen week een samenwerkingsdocument ondertekend om archieven en geschiedenis dichterbij het publiek te brengen.

De ondertekening vond via een Zoom-meeting plaats. Bij de ondertekening waren directeur Eddy de Jonge van de Groninger Archieven en burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen, die tevens voorzitter is van het Regionaal Historisch Centrum Groningen, aanwezig via een videoverbinding.

De samenwerking tussen de twee instanties ontstond in 2020 toen onderdirecteur Audrey Koenders van het Nationaal Archief Suriname zes maanden stage liep bij de Groninger Archieven. Als stageopdracht ontwikkelde zij het publieksproject ‘Vind Jezelf Vind SU, gelijk in Suriname’. Dit project werd gepresenteerd in november bij de herdenking van 45 jaar onafhankelijkheid. De vrijwilligers die bij dit publieksproject betrokken zijn, hebben van de Groninger Archieven trainingen gekregen in transkribus en paleografie. Vanwege deze betrokkenheid is besloten de samenwerking officieel te maken met een samenwerkingsdocument.

