Groningen vergaapt zich aan supermaan (foto’s)

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De supermaan die zich in de nacht van maandag op dinsdag aandiende en ook dinsdagavond nog te zien was, was in Groningen goed zichtbaar.

In de nacht van maandag op dinsdag was het volle maan. Het was de volle maan die dit jaar het dichtst bij de aarde staat. Bij dit fenomeen wordt er gesproken van een supermaan. De afstand tussen de aarde en de maan varieert vanwege de elliptische baan van het hemellichaam. Ieder jaar heeft dus zijn supermaan.

De term supermaan klinkt indrukwekkender dan wat er feitelijk gebeurd. Met het blote oog is het verschil namelijk nauwelijks waarneembaar. De doorsnee van de maanschijf van de supermaan is in vergelijking met de gemiddelde maan ongeveer 6 tot 7 procent groter. In vergelijking met een micromaan, als de afstand tussen de aarde en de maan het grootst is, gaat het om 12 tot 14 procent.