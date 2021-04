Groningen stond 76 jaar geleden aan de vooravond van de bevrijding

nieuws

Kamil Alders met het fotoboek met foto's die tijdens de bevrijding in april 1945 gemaakt zijn. Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is dinsdag precies 76 jaar geleden dat de bevrijding van Groningen begon. Een strijd die vier dagen zou duren en waarbij 106 Stadjers om het leven zouden komen.

De inwoners van Groningen zullen op donderdagavond 12 april 1945 wellicht niet gedacht hebben dat de bevrijding al zo dichtbij was. Maar nadat de Canadese geallieerden in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 april Assen hadden bevrijd ging het snel. Drie Canadese brigades trokken via Eelde op richting Groningen. Het bevrijden van Groningen was voor de geallieerde troepen belangrijk omdat daarmee de weg richting Delfzijl open kwam te liggen. Groningen werd echter verdedigd door een mengelmoes van Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine-soldaten en fanatieke Nederlandse en Belgische SS-soldaten. De bezettingsmacht bestond in totaal uit 7.500 man.

De Duitse bezetter had in het Stadspark, bij de suikerfabriek en bij een aantal huizen langs de Paterswoldseweg geduchte verdedigingswerken ingericht. De bevrijding liep uit op huis-aan-huisgevechten. Het eerste slachtoffer aan Canadese kant was de 23-jarige Fred Butterwurth. In een Shermantank was hij samen met twee collega’s vanuit Eelde naar de stad gereden. Ter hoogte van de kruising met de Lorentzstraat namen Duitse troepen de tank onder vuur. Het vehikel werd geraakt door een Panzerfaust waarna de tank zich in de gevels van twee huizen boorde. Twee inzittenden wisten zich uit het voertuig te bevrijden, Butterwurth kwam te overlijden. Butterwurth zou het eerste slachtoffer zijn van de in totaal 43 Canadese militairen die bij de bevrijding van Groningen om het leven kwamen.

Luister hier naar het verhaal van Kamil Alders. Hij maakte de bevrijding van Groningen als 12-jarige jongen mee. Verslaggever Sebastiaan Scheffer sprak in 2012 met hem.