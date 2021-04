Groningen staat aan stijgende zijde van tweedeling in Nederlandse vrije sector-huurmarkt

nieuws

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

Met een gemiddelde stijging van 4,4 procent in het afgelopen jaar komt de gemeente Groningen uit onder de landelijke, gemiddelde prijsstijging van huurwoningen in de vrije sector (5,9 procent voor woonhuizen, 7,7 procent voor appartementen). In de provincie als geheel stegen de huurprijzen in de vrije sector zelfs met 6,2 procent.

In vergelijking met een aantal grote steden in de Randstad, loopt de gemeente Groningen niet mee in de landelijke trend. Hier daalde gemiddelde huurprijs aanzienlijk, zo blijkt uit de kwartaalcijfers over vrije sector huurwoningen van NVM en VGM NL. “Er is sprake van een tweedeling in de markt”, aldus het VGM. In de gemeenten met de hoogste gemiddelde huurprijs per vierkante meter (zoals Amsterdam en Amstelveen) daalden de huurprijzen. Daar tegenover staan gemeenten als Almere, Rotterdam, Groningen en Den Bosch, waar de prijzen juist sterk stegen.

De stagnatie in de stijging van huurprijzen in de vrije sector, lijkt volgens Eric Verweij, voorzitter VGM NL, de coronacrisis te zijn: “Steden zijn minder aantrekkelijk geworden door onder meer het thuiswerken en de gesloten horeca en uitgaansactiviteiten, terwijl het buitengebied juist aantrekkelijker is doordat je voor dezelfde huurprijs bijvoorbeeld een extra kamer of buitenruimte krijgt.”