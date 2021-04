Groningen krijgt nieuw uitkijkpunt bij zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Artist Impression Geheugenbalkon / Kunstpunt Groningen

Groningen krijgt een nieuw uitkijkpunt. Langs de zuidelijke ringweg gaat het ‘Geheugenbalkon’ verrijzen.

Het ‘Geheugenbalkon’ is ontwikkeld door Kunstpunt Groningen in samenwerking met Combinatie Herepoort. Het nieuwe uitkijkpunt biedt een unieke blik op de bouw van het verdiepte deel van de nieuwe zuidelijke ringweg. Het punt is ontworpen door architectuurstudio Studio L A. “Studio L A slaagde erin om een mooi ontwerp en statement te maken; het Geheugenbalkon kijkt uit op de stad die zich vernieuwt en maakt tegelijk een knipoog naar het verleden”, vertelt projectleider Nicoline Wijnja.

Het nieuwe uitkijkpunt dient als ontmoetingsplek waarmee gehoor wordt gegeven aan de wens van buurtbewoners. De bouw is inmiddels gestart. “De palen voor de fundatie zitten inmiddels in de grond”, vertelt uitvoerder Wout Wemmi van Combinatie Herepoort. “Op deze palen bouwen we een stalen constructie met een trap naar boven. Het dek wat uiteindelijk bovenop de stalen constructie komt zijn we nu op de grond aan het voorbouwen. Ergens voor de zomer hijsen we het dek met een kraan op de stalen constructie. Het dek vormt samen met de stalen constructie het uitkijkpunt, met uitzicht op ons werk.” De uitkijktoren wordt komende zomer in gebruik genomen. Ook na de oplevering van de nieuwe ringweg is het de bedoeling dat het uitkijkpunt blijft staan. Het zal dan een mooi zicht gaan bieden over het Zuiderplantsoen.