Groningen kende afgelopen week lichte stijging aantal positieve tests

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal positieve coronatests in Groningen is in de afgelopen week licht gestegen, van 998 naar 1.030.Dat blijkt. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het rijksinstituut dinsdagmiddag naar buiten bracht.

Met deze lichte stijging van 3,2 procent haalt de provincie het niet bij de zes procent stijging in het landelijke aantal besmettingen. In de afgelopen week registreerde het RIVM geen overlijdens in de provincie. Tussen 30 maart en 6 april waren dat er nog vijf. In totaal zijn nu 31.247 besmettingen vastgesteld in Groningen. Van deze coronapatiënten overleden er 231, sinds de uitbraak van het virus.

In de week van 7 tot en met 13 april testten landelijk 51.240 mensen positief op het coronavirus, zes procent meer dan de week ervoor. Het reproductiegetal ligt voor de tweede week nipt onder de 1.