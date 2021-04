Groningen goedkoopste stad om je auto te verzekeren

nieuws

Groningen is voor het tweede jaar op rij de goedkoopste stad om een autoverzekering af te sluiten. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de onafhankelijke vergelijkwebsite ‘autoverzekering.nl’.

De website deed onderzoek naar de premies in de twaalf provinciale hoofdsteden en Amsterdam. Op de tweede en derde plaats staan Leeuwarden en Assen. Den Haag blijkt de duurste stad om een auto te verzekeren. Groningers betalen per jaar gemiddeld 300 euro. Dat is 119 euro minder dan Hagenezen. Daar is vooral het aantal diefstallen van, en inbraken in, motorvoertuigen toegenomen, terwijl de landelijke tendens juist een daling laat zien.

Dat Groningen opnieuw de goedkoopste stad is om een auto te verzekeren, is volgens de onderzoekers te verklaren doordat de stad elk jaar een beetje veiliger wordt. Het aantal diefstallen uit auto’s lag vorig jaar 67 procent lager dan in 2015.

Deze veranderingen zijn belangrijk voor verzekeraars. Daalt de criminaliteit structureel in een bepaald gebied, dan is het risico voor verzekeraars klein genoeg om de premies te verlagen, aldus de onderzoekers.