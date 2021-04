Groningen eert Canadese geallieerden die bij bevrijding om het leven kwamen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De digitale borden in de binnenstad laten sinds deze week de portretten zien van de 43 Canadese geallieerde soldaten die bij de bevrijding van de Martinistad om het leven kwamen.

Deze week is het precies 76 jaar geleden dat er fel gevochten werd in en rondom de stad. De geallieerden waren na de bevrijding van Assen via Eelde opgerukt naar de zuidelijke wijken. De Duitse bezetter had in het Stadspark, bij de suikerfabriek en bij een aantal huizen langs de Paterswoldseweg geduchte verdedigingswerken ingericht. De bevrijding liep uit op huis-aan-huisgevechten. Na het bevrijden van de zuidelijke wijken wachtte de binnenstad. De Duitse bezettingsmacht, die uit ongeveer 7.500 man bestond, had diverse bruggen opgeblazen en voerde verbeten strijd.

Na vier dagen was Groningen bevrijd. Een bevrijding die aan 43 Canadese militairen het leven had gekost. Hun portretten zijn te zien in de binnenstad waarmee hun heldenrol geëerd wordt. Leerlingen van het CSG Wessel Gansfort hebben biografieën geschreven bij de 43 slachtoffers. De informatie is te vinden op deze website.