Groningen Airport Eelde ontvangt eerste elektrische lesvliegtuig

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft voor het eerst een elektrisch lesvliegtuig verwelkomd. Het vliegtuig vloog maandag van vliegveld Teuge, via Hoogeveen, naar de noordelijke luchthaven.

Het toestel, een Pipistrel Velis Electro van E-Flight Academy, is een elektrische vliegschool gevestigd op Teuge. De vlucht duurde iets langer dan gepland, want de weersomstandigheden waren niet ideaal. De vlucht kwam daardoor bijna drie kwartier later aan dan gepland.

Eerder deze maand maakten Groningen Airport Eelde, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport bekend dat ze streven om, binnen vijf jaar, passagiersvluchten uit te voeren binnen Nederland. Dit moet dan gaan gebeuren met vliegtuigen met 4 tot 9 zitplaatsen.

Groene start van de week 💚. Vandaag is voor het eerst een elektrisch lesvliegtuig op de luchthaven geland. Het toestel is eigendom van E-Flight Academy, de recent gestarte elektrische vliegschool gevestigd op Teuge. Het gaat om een vliegtuig van het type Pipistrel Velis Electro. pic.twitter.com/XHOlJgWdzD — GroningenAirport.nl (@AirportEelde) April 19, 2021