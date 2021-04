GroenLinks wil monumentale trap Jan van der Zee terug in centrum Stad

nieuws

Foto: Gerardus / Wikimedia.org

De gemeenteraadsfractie wil dat de gemeente Groningen de monumentale trap van Jan van der Zee, die tot 2013 bij de Naberpassage aan de Grote Markt stond, opnieuw een plekje geeft in het centrum van Groningen.

De trap moest in februari 2013 plaats maken voor de vernieuwing van de oostzijde van de Grote Markt. De trap van het voormalige lid van kunstenaarscollectief De Ploeg werd vervolgens uit elkaar gehaald en opgeslagen, in afwachting van een nieuwe bestemming.

De 25 delen van de trap, die ieder zo’n 3 ton wegen, moet nog ergens opgeslagen liggen. GroenLinks wil daarom weten waar de trap is en wie op dit moment de eigenaar is van de trap. “Herplaatsing grenzend aan de openbare ruimte van de trap van Jan van der Zee zou voor de hand liggen en wenselijk zijn”, zo stellen GroenLinks-raadsleden Benni Leemhuis en Jasper Been in schriftelijke vragen aan het college.

Naast de trap vraagt de GroenLinks-fractie zich af of er nog meer kunstwerken in een opslag liggen, die in aanmerking komen voor herplaatsing. Ook deze kunstwerken zouden volgens de raadsleden rijp zijn voor een nieuwe bestemming.

Jan van der Zee (1898-1988) was kunstschilder en maakte ook monumentaal werk. Naast de trap boven de Naberpassage maakte hij ook monumentale kunstwerken als de ‘mozaïekmuur’ van de kweekschool aan de Verzetstrijderslaan en een aantal glas-in-loodramen in de Martinikerk.